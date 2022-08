Traffico Roma del 22-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati c’è pocoquesta mattina tuttavia non mancano gli incidenti la polizia locale nei segnala uno in Piazza San Giovanni di Dio all’altezza di via Ferdinando Palasciano altro incidente in via della salvia nei pressi di via della Verbena e poi su Viale Etiopia fuori città abbiamo code sul Trento Sabino dell’autostrada del sole in direzione Firenze per lavori tra il bivio per la diramazionenord e Ponzanono Soratte E da qui a Orte perè un incidente possibili rallentamenti in città a partire dalle 16 sulle strade intorno allo stadio Olimpico per l’incontro di calcioCremonese in programma alle 18:30 mentre fino a giovedì prossimo 25 agosto andremo avanti i lavori alla rete del gas iniziati questa mattina in via ...