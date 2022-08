Tennis, ora è ufficiale: Alexander Zverev non potrà prendere parte agli US Open 2022 (Di lunedì 22 agosto 2022) La corsa contro il tempo di Alexander Zverev verso Flushing Meadows, si è chiusa nella maniera che tutti temevano: il tedesco non potrà prendere parte agli US Open 2022, che scatteranno il 29 agosto prossimo e andranno a concludere, come tradizione, i 4 tornei del Grande Slam. Il finalista dell’edizione 2022, quindi, non ce l’ha fatta. I postumi del grave infortunio occorsogli nel corso della semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal, non hanno permesso al venticinquenne nativo di Amburgo di entrare nel tabellone del Major a stelle e strisce. “Sascha” ce l’ha messa tutta, tra fisioterapia ed allenamenti, ma la sua articolazione non è ancora in grado di reggere uno sforzo come un torneo del Grande Slam può rappresentare. Dopotutto, ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) La corsa contro il tempo diverso Flushing Meadows, si è chiusa nella maniera che tutti temevano: il tedesco nonUS, che scatteranno il 29 agosto prossimo e andranno a concludere, come tradizione, i 4 tornei del Grande Slam. Il finalista dell’edizione, quindi, non ce l’ha fatta. I postumi del grave infortunio occorsogli nel corso della semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal, non hanno permesso al venticinquenne nativo di Amburgo di entrare nel tabellone del Major a stelle e strisce. “Sascha” ce l’ha messa tutta, tra fisioterapia ed allenamenti, ma la sua articolazione non è ancora in grado di reggere uno sforzo come un torneo del Grande Slam può rappresentare. Dopotutto, ...

