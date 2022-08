Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali (Di lunedì 22 agosto 2022) Per concludere la 2a giornata del campionato di Serie A stasera scenderanno in campo Sampdoria e Juventus. La Sampdoria cerca i primi punti in campionato dopo la sconfitta contro l’Atalanta all’esordio e con una squadra ancora da completare. La Juventus arriva dalla vittoria contro il Sassuolo ma con dei giocatori importanti fuori per infortunio (Pogba, Di Maria, Chiesa) ma vuole trovare la seconda vittoria consecutiva. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Juventus. La Sampdoria di Marco Giampaolo arriva dalla sconfitta all’esordio in casa contro l’Atalanta per 2-0. I blucerchiati come detto da Giampaolo in conferenza mancano di alcune pedine fondamentali che dovrebbero arrivare in questi ultimi giorni di mercato. ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 22 agosto 2022) Per concludere la 2a giornata del campionato di Serie A stasera scenderanno in campo. Lacerca i primi punti in campionato dopo la sconfitta contro l’Atalanta all’esordio e con una squadra ancora da completare. Laarriva dalla vittoria contro il Sassuolo ma con dei giocatori importanti fuori per infortunio (Pogba, Di Maria, Chiesa) ma vuole trovare la seconda vittoria consecutiva. Ecco di seguito ledi. Ladi Marco Giampaolo arriva dalla sconfitta all’esordio in casa contro l’Atalanta per 2-0. I blucerchiati come detto da Giampaolo in conferenza mancano di alcune pedine fondamentali che dovrebbero arrivare in questi ultimi giorni di mercato. ...

