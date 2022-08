Roma-Cremonese 1-0 le pagelle e il tabellino della partita: vittoria sofferta (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma-Cremonese 1-0 le pagelle e il tabellino della partita. Mourinho può immediatamente bissare la vittoria dell’esordio. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Esordio casalingo per la Roma che ospiterà la Cremonese all’Olimpico per la seconda giornata del campionato. Un match sulla carta particolarmente favorevole per i giallorossi che hanno l’occasione di bissare il successo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 22 agosto 2022)1-0 lee il. Mourinho può immediatamente bissare ladell’esordio. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Esordio casalingo per lache ospiterà laall’Olimpico per la seconda giornata del campionato. Un match sulla carta particolarmente favorevole per i giallorossi che hanno l’occasione di bissare il successo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

OfficialASRoma : Nato a Soncino, cresciuto nella Cremonese, diventato grande nella Roma. ?? All'Olimpico con noi per #RomaCremonese… - Glongari : La #Cremonese non molla per Felix Afena-Gyan. I grigiorossi vogliono chiudere l’operazione con la #Roma a titolo definitivo. - DiMarzio : .@OfficialASRoma, #Zaniolo è già arrivato a Villa Stuart per gli esami strumentali: - angelonoto15 : RT @ilRomanistaweb: ?? VINCE LA ROMA! All’Olimpico strapieno i giallorossi battono la Cremonese 1-0 grazie all’incornata di Smalling #Roma… - angelonoto15 : RT @OfficialASRoma: Nato a Soncino, cresciuto nella Cremonese, diventato grande nella Roma. ?? All'Olimpico con noi per #RomaCremonese ci s… -