Regionali in Sicilia | addio al campo progressista | Conte rompe col Pd | Da loro risposte inadeguate

"In Sicilia il Movimento 5 Stelle correra' da solo, per dare riscatto e dignita' a tutta l'Isola". Lo scrive su Facebook il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. Si rompe, dunque, l'alleanza progressista nell'Isola che il 23 luglio aveva celebrato le primarie che hanno indicato l'esponente del Pd, Caterina Chinnici, canditata presidente della Regione Siciliana. "Alcune settimane fa – aggiunge Conte – ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come e' andata nella capitale: il Pd ha scelto l'agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II. Nonostante questo, in Sicilia abbiamo tentato fino all'ultimo di costruire un percorso comune, anche in ...

