Razer | presenta il leggerissimo DeathAdder V3 Pro

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 22 agosto 2022) L‘iconica lineaè stata aggiornata per includere il sensore ottico Focus Pro 30K,HyperSpeed Wireless e la migliore affidabilità della categoria in uno chassis di nuova generazione dal design ergonomico e soli 63 g, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia il nuovoV3 Pro, l’ultima versione della sua linea di mouse più venduta. Grazie a tecnologie proprietarie, come HyperSpeed e la nuova HyperPolling, combinate con un rinnovato design ergonomico e ultraleggero, ilV3 Pro è il miglior alleato dei gamer per ottenere le massime prestazioni nei giochi competitivi. Ergonomia iconica, ulteriormente perfezionata Lanciato nel 2006, con oltre 15 milioni di mouse venduti in tutto il mondo, l’acclamato ...