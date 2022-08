Pd | scissioni e rinunce | rivolta dei territori per le candidature Pittella esce dal partito in Basilicata | Castelli rifiuta Novara

infoitinterno : Pd, scissioni e rinunce: rivolta dei territori per le candidature -

Malumori, defezioni, accuse e recriminazioni. 'Giuro, rimpiango le preferenze', si rammaricava qualche giorno fa il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Entro oggi, negli uffici elettorali delle Corti d'...... seppur corposa e guidata dall'ex capo politico, non si differenzia dalle altre: non "" o ... Stare nel Movimento non è per tutti, richiede spirito di sacrificio, lavoro,(a partire dai ... Pd, scissioni e rinunce: rivolta dei territori per le candidature. Pittella esce dal partito in Basilicata, Ca Malumori, defezioni, accuse e recriminazioni. «Giuro, rimpiango le preferenze», si rammaricava qualche giorno fa il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Entro oggi, negli uffici ...Con sofferenza siamo costretti a rilevare che le scelte del partito hanno mortificato la lotta politica che abbiamo fatto insieme in questi anni» Ore 12,06 di ieri: «Scopro dai giornali, e da qualche ...