Letta perde la bussola: "Viva le devianze dei giovani" (Di lunedì 22 agosto 2022) Enrico Letta deve aver perso la trebisonda. A forza di cercare un motivo per attaccare Giorgia Meloni, anziché pensare a qualche programma per il Paese, finisce pure per inneggiare alle devianze giovanili, cioè ad alcol, droghe e violenza. Non è uno scherzo, lo precisiamo subito. Il tweet di Enrico-il-segretario è lì a testimoniare l'ennesimo scivolone dopo il campo largo che s'è ristretto tipo calzini in lavatrice e candidati under 35 dai post antisemiti o che inneggiano all'Urss. La storia è questa, in sintesi. Oggi la Meloni ha lanciato le proposte di FdI per i giovani. L'obiettivo, diceva, è quello di dare uno stile di vita alternativo alle varie baby gang, ai ragazzi che iniziano a drogarsi giovani, che si perdono nella violenza e nella criminalità. Il tutto tramite lo sport. FdI prende ad esempio ...

