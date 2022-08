L’Équipe titola | Trasferimenti | Nantes spinge per Alberth Elis Bordeaux | Norwich in posizione migliore

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-22 12:50:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da: Dopo aver provato a reclutare Hwang Ui-Jo, ilesplora la pista che porta a un altro attaccante del. La FCN stando per reclutare. I Girondins hanno esercitato quest’estate l’opzione di acquisto, fino a 6 milioni di euro, da Boavista per il 26enne honduregno. La dirigenza delha fissato il prezzo di uscita a 10 milioni di euro dalla discesa del club in L2. Una somma molto difficile da raggiungere per il. A dieci giorni dalla fine della finestra di mercato, ilsembra essere in una...