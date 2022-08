Las Palmas, UFFICIALE: torna un ex Barcellona (Di lunedì 22 agosto 2022) L'ex Barcellona Sandro Ramirez torna al Las Palmas. L'attaccante classe 1995 si trasferisce nuovamente al club canario con la formula... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) L'exSandro Ramirezal Las. L'attaccante classe 1995 si trasferisce nuovamente al club canario con la formula...

pier19MI : Messias non giocherebbe manco nel Las Palmas Devono entrare Origi e De Ketelaere, così come ora non andiamo da nessuna parte #AtalantaMilan - magliecalciopoc : Maglia Las Palmas di Prima 2022-23 - infobetting : Malaga-Las Palmas (22 agosto, ore 22:00): formazioni, quote, pronostici - ABellifemine : RT @AnnaFla26952473: Datemi una mano, ritwittate a manetta. Vive a Las Palmas di Gran Canaria - SabryAngel25 : @killertaekoo @pasteljimino Anch’io la cacca la faccio tranquillamente ovunque!!! ????Pensa che quando sono andata in… -