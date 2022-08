La tecnologia che cambierà l’auto: rivestimento in grado di auto-ripararsi da graffi e rigature (Di lunedì 22 agosto 2022) I graffi e le rigature sulle auto, a breve potrebbero essere solo un triste ricordo. E’ notizia di questi giorni infatti, la scoperta di una nuova tecnologia, un rivestimento inedito in grado appunto di proteggere i nostri mezzi a quattro ruote da graffi, solchi e rigature varie sulle carrozzerie. Materiale ripara graffi, 10/8/2022 – Computermagazine.itLa sua particolarità è che funziona semplicemente tramite l’esposizione al sole per un periodo massimo di 30 minuti. A svilupparlo sono stati i ricercatori coreani del Korea Research Institute of Chemical Technology, scoprendo un materiale resistente ma anche in grado di auto-ripararsi velocemente, sicuramente due caratteristiche a dir ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Ie lesulle, a breve potrebbero essere solo un triste ricordo. E’ notizia di questi giorni infatti, la scoperta di una nuova, uninedito inappunto di proteggere i nostri mezzi a quattro ruote da, solchi evarie sulle carrozzerie. Materiale ripara, 10/8/2022 – Computermagazine.itLa sua particolarità è che funziona semplicemente tramite l’esposizione al sole per un periodo massimo di 30 minuti. A svilupparlo sono stati i ricercatori coreani del Korea Research Institute of Chemical Technology, scoprendo un materiale resistente ma anche indivelocemente, sicuramente due caratteristiche a dir ...

