Infortunio Wijnaldum, Mourinho: «A volte il calcio può essere una mer*a» (Di lunedì 22 agosto 2022) L’allenatore della Roma Mourinho ha commentato l’Infortunio di Wijnaldum, sostenendo il centrocampista olandese L’allenatore della Roma José Mourinho, attraverso il suo profilo Instagram, sostiene Georginio Wijnaldum dopo la frattura della tibia. IL MESSAGGIO – «A volte il calcio può essere una merda. In sole due settimane, Gini è diventato uno di noi per le sue qualità umane (quelle calcistiche già le conoscevamo). Purtroppo in uno sfortunatissimo incidente ha avuto un brutto Infortunio che lo terrà fermo per molto tempo. Ma non è solo il calcio ad essere una merda, le persone possono esserlo. Coloro che hanno messo in giro le voci di una responsabilità di un ragazzo eccezionale come Felix sono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) L’allenatore della Romaha commentato l’di, sostenendo il centrocampista olandese L’allenatore della Roma José, attraverso il suo profilo Instagram, sostiene Georginiodopo la frattura della tibia. IL MESSAGGIO – «Ailpuòuna merda. In sole due settimane, Gini è diventato uno di noi per le sue qualità umane (quelle calcistiche già le conoscevamo). Purtroppo in uno sfortunatissimo incidente ha avuto un bruttoche lo terrà fermo per molto tempo. Ma non è solo iladuna merda, le persone possono esserlo. Coloro che hanno messo in giro le voci di una responsabilità di un ragazzo eccezionale come Felix sono ...

