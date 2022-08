“Il futuro è imprevedibile | anche se ci impegniamo per dargli forma Ma va bene così”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 22 agosto 2022) La Gallaudet University di Washington è un’istituzionetiva specializzata nell’insegnamento a sordomuti, sordociechi e studenti con problemi di udito in generale. Le attività vengono svolte in inglese e nella lingua americana dei segni. A pronunciare il discorso di apertura 2022, lo scorso maggio, è stato chiamato Tim Cook, ceo di Apple, che ha parlato dei vantaggi della tecnologia e insieme dell’importanza dei valori da condividere per rispondere alle sfide del. Questo il testo del suo intervento. Sono molto onorato di condividere questa importante occasione con tutti voi. Ringrazio il presidente Cordano, il consiglio di amministrazione, gli studenti, i docenti e il personale, e tutte le famiglie e gli amici presenti per avermi accolto oggi. Voglio congratularmi con Dorothy Dorothy Sueoka Casterline, Carl Carl-Gusaf A. O. ...