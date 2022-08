I candidati del centrodestra nei collegi uninominali in Campania (Di lunedì 22 agosto 2022) – Ecco i nomi dei candidati per la coalizione di centrodestra (composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati) nei collegi uninominali della Campania: alla Camera nel collegio Campania 1-0 Domenico Brescia, Campania 1-02 Mariarosaria Rossi, Campania 1-03 Giuseppe Pecoraro, Campania 1-04 Monica Maisto, Campania 1-05 Tina Donnarumma, Campania 1-06 Marta Schifone, Campania 1-07 Annarita Patriarca, Campania 2-01 Gimmy Cangiano, Campania 2-02 Carmen Letizia Giorgianni, Campania 2-03 Francesco Maria Rubano, Campania 2-04 Gianfranco Rotondi, Campania 2-05 Imma Vietri, ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 22 agosto 2022) – Ecco i nomi deiper la coalizione di(composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati) neidella: alla Camera nel1-0 Domenico Brescia,1-02 Mariarosaria Rossi,1-03 Giuseppe Pecoraro,1-04 Monica Maisto,1-05 Tina Donnarumma,1-06 Marta Schifone,1-07 Annarita Patriarca,2-01 Gimmy Cangiano,2-02 Carmen Letizia Giorgianni,2-03 Francesco Maria Rubano,2-04 Gianfranco Rotondi,2-05 Imma Vietri, ...

