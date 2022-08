House of the Dragon, la trama e tutte le curiosità sul prequel di Game of Thrones (Di lunedì 22 agosto 2022) Esce oggi su Sky e in streaming su Now House of the Dragon, l’attesissimo prequel di Game of Thrones, la celebre serie televisiva statunitense creata da David Benioff e D. B. Weiss che ha letteralmente fatto bingo in tutto il mondo. In virtù del successo planetario ottenuto, i produttori si sono concentrati sull’adattamento del volume di George R. R. Martin intitolato Il cavaliere dei sette regni. House of the Dragon sarà tutto incentrato sulle vicende riguardanti la casata dei Targaryen trecento anni prima rispetto ai tempi di GOT. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, Le puntate di House of the Dragon saranno distribuite a cadenza settimanale su Sky e sulla piattaforma streaming NOW. Trattandosi di una messa in onda in ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 agosto 2022) Esce oggi su Sky e in streaming su Nowof the, l’attesissimodiof, la celebre serie televisiva statunitense creata da David Benioff e D. B. Weiss che ha letteralmente fatto bingo in tutto il mondo. In virtù del successo planetario ottenuto, i produttori si sono concentrati sull’adattamento del volume di George R. R. Martin intitolato Il cavaliere dei sette regni.of thesarà tutto incentrato sulle vicende riguardanti la casata dei Targaryen trecento anni prima rispetto ai tempi di GOT. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, Le puntate diof thesaranno distribuite a cadenza settimanale su Sky e sulla piattaforma streaming NOW. Trattandosi di una messa in onda in ...

ocidesepa : Tutti che parlano di House of the Dragon e mi sta venendo voglia di guardalo, ma ho giurato che non l’avrei visto a… - direpuntoit : Il giorno di #HouseOfTheDragonHBO è arrivato. Il prequel di #GameOfThrones dedicato alla casa #Targaryen debutta og… - lovingsoka : non io che per vedere house of the dragon dovrò aspettare di tornare a casa perché qui non ho now tv ?? - ParliamoDiNews : House of the Dragon episodio 2, anticipazioni #house #dragon #episodio #anticipazioni #22agosto - unaltraodissea : Dopo quella munnezza che sono state sesta, settima e ottava stagione di Game of Thrones io volevo chiudere pure per… -