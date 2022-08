GF Vip, Barù: volano parole grosse con una fan (Di lunedì 22 agosto 2022) Per l’ennesima volta Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona – da tutti chiamato Barù – è stato “vittima” dei deliri dei fan dei “Jerù”, ovvero le persone che si sono fissate con la presunta coppia che si sarebbe potuta formare nella Casa del GF Vip 6 con Jessica Selassié, fin dall’inizio infatuata dell’aristocratico toscano. Nella fattispecie, Barù si è trovato a leggere le parole di una fan che gli scriveva: “Provate a venirvi incontro come abbiamo fatto io e mio marito, voi due siete complementari e molto più uguali di quanto voi pensiate”. Al che l’ex gieffino è letteralmente sbottato. “Ma chi vi conosce, ma che due cog….., lasciatemi in pace” ha tuonato, infastidito. Successivamente Barù ha risposto con rabbia anche alla domande di un follower che gli chiedeva se non volesse una relazione seria. “Vorrei avere una ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 agosto 2022) Per l’ennesima volta Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona – da tutti chiamato– è stato “vittima” dei deliri dei fan dei “Jerù”, ovvero le persone che si sono fissate con la presunta coppia che si sarebbe potuta formare nella Casa del GF Vip 6 con Jessica Selassié, fin dall’inizio infatuata dell’aristocratico toscano. Nella fattispecie,si è trovato a leggere ledi una fan che gli scriveva: “Provate a venirvi incontro come abbiamo fatto io e mio marito, voi due siete complementari e molto più uguali di quanto voi pensiate”. Al che l’ex gieffino è letteralmente sbottato. “Ma chi vi conosce, ma che due cog….., lasciatemi in pace” ha tuonato, infastidito. Successivamenteha risposto con rabbia anche alla domande di un follower che gli chiedeva se non volesse una relazione seria. “Vorrei avere una ...

LoryMice : @sono_paola Jerú sono un fandom nato da Jessica Selassie JE e Barú Gherardo Gaetani Dell'Aquila D'Aragona RÚ, due… - Raffaelissima : Tutto giusto, veramente giusto che Baru' non voglia essere coinvolto in qualcosa che non è e non è mai esistito, ma… - InsanityAngel1 : RT @AngoloDV: Gf Vip, Barù risponde alle critiche sulla non storia con Jessica #angolodellenotizie #jeru #baru #jessivip #jessica #fairylu… - AngoloDV : Gf Vip, Barù risponde alle critiche sulla non storia con Jessica #angolodellenotizie #jeru #baru #jessivip #jessica… - Cris60077876 : RT @clinicajeru: Comunque in tutto ciò i jeru che amano davvero Jessi e Barù sono quelli (come pochi di noi ) che sono rimasti sempre un pa… -

