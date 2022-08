Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale non sento la gamba (Di lunedì 22 agosto 2022) Francesco Chiofalo ha filmato tutto mentre saliva in ambulanza dopo una serata in discoteca.Paura e apprensione per Francesco Chiofalo. Il personal trainer ed ex concorrente de La Pupa e il secchione è stato trasportato in ambulanza all’ospedale più vicino, dopo una serata in discoteca in provincia di Ragusa. Il fidanzato di Drusilla Gucci, ha documentato Leggi su people24.myblog (Di lunedì 22 agosto 2022)ha filmato tutto mentre saliva in ambulanza dopo una serata in discoteca.Paura e apprensione per. Il personal trainer ed ex concorrente de La Pupa e il secchione è stato trasportato in ambulanza all’più vicino, dopo una serata in discoteca in provincia di Ragusa. Il fidanzato di Drusilla Gucci, ha documentato

infoitinterno : Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale: «Non sento più la gamba». I video in lacrime sui social - infoitinterno : Francesco Chiofalo, paura per l'ex Pupo: trasportato in ospedale a notte fonda - infoitinterno : Francesco Chiofalo portato in ospedale a Catania: “Non sento più la gamba”. Come sta adesso - redazionerumors : L'ex concorrente di #TemptationIsland #FrancescoChiofalo ha voluto condividere con i follower il dramma delle ultim… - 361_magazine : Guenda Goria replica alle critiche su Chiofalo -