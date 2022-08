Formula 1, rivelazione allucinante di Charles Leclerc: che colpo per i fans (Di lunedì 22 agosto 2022) Formula 1, le ultime parole di Charles Leclerc hanno lasciato tutti a bocca aperta: la rivelazione del monegasco è allucinante! Con 9 Gran Premi rimanenti e con un gap di 80 punti da recuperare, il Mondiale per Charles Leclerc sembra veramente una missione impossibile. Il monegasco, a causa di qualche errore di troppo e di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 22 agosto 2022)1, le ultime parole dihanno lasciato tutti a bocca aperta: ladel monegasco è! Con 9 Gran Premi rimanenti e con un gap di 80 punti da recuperare, il Mondiale persembra veramente una missione impossibile. Il monegasco, a causa di qualche errore di troppo e di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

PeracchiValerio : @NatereF Non dicevo nulla, ma era molto più azzeccata secondo me!!! IMHO ?? Una “rivelazione” che avviene in un sogn… - zazoomblog : Max Verstappen la rivelazione sorprende tutti: scossone in Formula 1 - #Verstappen #rivelazione #sorprende -