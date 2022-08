F1: Antonio Giovinazzi a Monza e ad Austin sarà alla guida della Haas per le FP1 (Di lunedì 22 agosto 2022) Nota importante da parte della Haas in chiave italiana. Antonio Giovinazzi infatti sarà al volante della monoposto statunitense per le gare del Mondiale di F1 di Monza ed Austin. Purtroppo l’azzurro non sarà in gara, ma si testerà nelle prime prove libere sia nel GP d’Italia che nel GP degli Stati Uniti. Un test in ogni caso importante. Le parole del team principal Guenther Steiner: “Siamo felici di dare il benvenuto ad Antonio di nuovo in squadra per le due uscite della FP1 la Ferrari desiderava dargli un po’ di opportunità in F1 su monoposto con le specifiche attuali in un fine settimana di gara e siamo stati naturalmente felici di dargli assistenza. Abbiamo vissuto una situazione simile nel 2017 con ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Nota importante da partein chiave italiana.infattial volantemonoposto statunitense per le gare del Mondiale di F1 died. Purtroppo l’azzurro nonin gara, ma si testerà nelle prime prove libere sia nel GP d’Italia che nel GP degli Stati Uniti. Un test in ogni caso importante. Le parole del team principal Guenther Steiner: “Siamo felici di dare il benvenuto addi nuovo in squadra per le due usciteFP1 la Ferrari desiderava dargli un po’ di opportunità in F1 su monoposto con le specifiche attuali in un fine settimana di gara e siamo stati naturalmente felici di dargli assistenza. Abbiamo vissuto una situazione simile nel 2017 con ...

