Elezioni, si chiude il puzzle delle liste: tra polemiche e rinunce, ecco i nomi presentati dai partiti (Di lunedì 22 agosto 2022) Si chiude la partita delle liste. Alle 20 di oggi, 22 agosto, è scattata la scadenza per presentare i nomi dei candidati in Corte d’Appello, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre. Molti gli esclusi, compresi i big, e conseguenti malumori, soprattutto in Forza Italia e nel Pd. Pochi i vip e ancor meno i sindaci. A settembre, d’altronde, ci sarà il primo Parlamento ridotto a 600 eletti dalla riforma costituzionale. ecco un breve riassunto dei nomi più noti inclusi nelle liste dei principali partiti. I big Berlusconi punta al ritorno in Senato correndo come capolista in Piemonte, Lazio, Campania e a Monza. Schierata in Lombardia anche Marta Fascina alla Camera, mentre i suoi fedelissimi Antonio Tajani ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 agosto 2022) Sila partita. Alle 20 di oggi, 22 agosto, è scattata la scadenza per presentare idei candidati in Corte d’Appello, in vistapolitiche del 25 settembre. Molti gli esclusi, compresi i big, e conseguenti malumori, soprattutto in Forza Italia e nel Pd. Pochi i vip e ancor meno i sindaci. A settembre, d’altronde, ci sarà il primo Parlamento ridotto a 600 eletti dalla riforma costituzionale.un breve riassunto deipiù noti inclusi nelledei principali. I big Berlusconi punta al ritorno in Senato correndo come capolista in Piemonte, Lazio, Campania e a Monza. Schierata in Lombardia anche Marta Fascina alla Camera, mentre i suoi fedelissimi Antonio Tajani ...

SIENANEWS : Elezioni, M5S chiude le liste: per Siena ecco Luca Giacomelli e Andrea Barbagli... - Parlamenteide : Ore 19:41 - Elezioni, Fdi chiude liste: candidati e collegi pubblicati sul sito partito - vittoriaorsatti : @FedePizzarotti Secondo me lei ha sbagliato. Doveva proseguire e accettare quel “che lei ritene residuale”. Questa… - ilviboneseweb : Elezioni: il M5S chiude le liste e nel collegio di Vibo-Gioia Tauro è sfida fra Tucci, Nesci e Arruzzolo… - tempoweb : La lunga notte delle liste Il #centrodestra chiude in tutte le regioni: i nomi #elezioni #22agosto… -