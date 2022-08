Elezioni 2022, Meloni: “Mi candido a l’Aquila, scelta di cuore” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Giorgia Meloni candidata nel collegio uninominale di Montecitorio in Abruzzo, a l’Aquila, per Fratelli d’Italia in vista delle Elezioni 2022. “È indissolubile il legame che c’è tra Fratelli d’Italia, l’Abruzzo e l’Aquila. In questa splendida terra è iniziata una delle più importanti esperienze politiche e amministrative del nostro movimento e i risultati del buongoverno nel capoluogo e in Regione ne sono la testimonianza. Per questo ho deciso di raccogliere l’appello della classe dirigente di Fratelli d’Italia in Abruzzo e di candidarmi nel collegio uninominale l’Aquila-Teramo. È una scelta di cuore ma anche simbolica perché questo territorio incarna la missione che ci aspetta alla guida della Nazione: risollevare l’Italia, così come ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Giorgiacandidata nel collegio uninominale di Montecitorio in Abruzzo, a, per Fratelli d’Italia in vista delle. “È indissolubile il legame che c’è tra Fratelli d’Italia, l’Abruzzo e. In questa splendida terra è iniziata una delle più importanti esperienze politiche e amministrative del nostro movimento e i risultati del buongoverno nel capoluogo e in Regione ne sono la testimonianza. Per questo ho deciso di raccogliere l’appello della classe dirigente di Fratelli d’Italia in Abruzzo e di candidarmi nel collegio uninominale-Teramo. È unadima anche simbolica perché questo territorio incarna la missione che ci aspetta alla guida della Nazione: risollevare l’Italia, così come ...

