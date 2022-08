tabellamercatob : Ieri 2^ giornata #SerieBKT Giocate sei gare Formazioni, schemi, ACQUISTI e variazioni in grassetto su precedente t… -

La Gazzetta dello Sport

Dopo due giornate di Serie B due sole squadre a punteggio pieno: Frosinone e Cosenza trascinate da gol \''giovani\''. L'esordio da sogno di Mancosu e ...Vedere i marcatori del 3 - 0 al Brescia di ieri: 1° gol in B di Luca, già bomber del Catania ... già in bella evidenza nella passata stagione, al 1° gol in B e Marco, 22 anni, giunto ... Da Moro a Brescianini: la Serie B va a... 2000 Il Cittadella comanda la classifica marcatori del campionato di Serie B dopo due giornate. Con la rete realizzata al Cagliari, Raul Asencio raggiunge.Di lui ha parlato il compagno di squadra Luca Moro in zona mista dopo la partita. Mulattieri ha trovato il primo gol in Serie B con il Frosinone. Magari tutti e due ci rubiamo qualcosa a livello tecni ...