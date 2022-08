Coldplay in tour in Italia nel 2023: quando escono i biglietti? (Di lunedì 22 agosto 2022) C’è grande, grandissima attesa per il tour mondiale dei Coldplay. L’attesa è grande, grandissima, perché il gruppo londinese suonerà anche in Italia, nel 2023. Ma andiamo con ordine: il tour mondiale 2022/2023 dei Coldplay (legato all’album ‘Music of the Spheres’, il nono in studio della band) inizia domani – 23 agosto – da Glasgow, in Scozia. Dopo un’ulteriore data scozzese, i Coldplay si sposteranno in Sud America a partire dal 10 settembre. In ordine: Brasile, Perù, Colombia, Cile, nuovamente Brasile ed Argentina. Pausa nel tour dall’8 novembre (ultima data in Argentina, presso lo stadio del River Plate: per lo più i Coldplay suoneranno in stadi) al 17 maggio, quando si tornerà in Europa: ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 22 agosto 2022) C’è grande, grandissima attesa per ilmondiale dei. L’attesa è grande, grandissima, perché il gruppo londinese suonerà anche in, nel. Ma andiamo con ordine: ilmondiale 2022/dei(legato all’album ‘Music of the Spheres’, il nono in studio della band) inizia domani – 23 agosto – da Glasgow, in Scozia. Dopo un’ulteriore data scozzese, isi sposteranno in Sud America a partire dal 10 settembre. In ordine: Brasile, Perù, Colombia, Cile, nuovamente Brasile ed Argentina. Pausa neldall’8 novembre (ultima data in Argentina, presso lo stadio del River Plate: per lo più isuoneranno in stadi) al 17 maggio,si tornerà in Europa: ...

TicketOneIT : ??Annunciate 3 date in Italia nel 2023 del Music of the Spheres World Tour dei @coldplay! ???? ?? 21 giugno, Stadio Di… - atuputamadree : RT @fanpage: I #Coldplay tornano in Italia! ?? Il tour della band farà tappa anche a Napoli e Milano - s4lsedine : BUONGIORNO CON I COLDPLAY CHE HANNO ANNUNCIATO COME TAPPA DEL LORO TOUR NAPOLI IL 21 GIUGNO 2023 MI VIENE DA PIANGE… - louishvme : la paura che se prendo i biglietti per i coldplay harry annuncia il tour io mi sto cagando sotto - spritzwithlyaa : @w1LdfL0w3rr a me successa la stessa cosa con harry agah ma non mi dispiace più di tanto dai piuttosto preferisco… -