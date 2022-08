Calciomercato.com – Milan, Tonali lancia l’allarme: ‘Momento difficile fuori dal campo, questa è un’altra stagione’ | Serie A (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-21 23:52:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Atalanta: “Purtroppo quest’anno ho avuto la sfortuna di giocare la prima di campionato senza aver giocato il pre-campionato. Gli ultimi minuti ho fatto fatica ma la settimana sarà molto improntate per me”. RISPETTO AL 2021-22 – “Io credo che non ci sentiamo diversi ma dobbiamo capire che questo è un altro campionato. Dobbiamo lasciare quanto di bello fatto, mettere un punto e ripartire”. CONFERMARSI – “Tutti noi abbiamo voluto rientrare prima per sentire odore di calcio. E’ bello rientrare dopo una vittoria del campionato ma ora è un momento difficile fuori dal ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 22 agosto 2022) 2022-08-21 23:52:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: Il centrocampista delSandroha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Atalanta: “Purtroppo quest’anno ho avuto la sfortuna di giocare la prima di campionato senza aver giocato il pre-campionato. Gli ultimi minuti ho fatto fatica ma la settimana sarà molto improntate per me”. RISPETTO AL 2021-22 – “Io credo che non ci sentiamo diversi ma dobbiamo capire che questo è un altro campionato. Dobbiamo lasciare quanto di bello fatto, mettere un punto e ripartire”. CONFERMARSI – “Tutti noi abbiamo voluto rientrare prima per sentire odore di calcio. E’ bello rientrare dopo una vittoria del campionato ma ora è un momentodal ...

DiMarzio : #Calciomercato - Clamorosa operazione del @OfficialUSLecce : vicino l'accordo per il prestito di #Umtiti dal… - DiMarzio : #Calciomercato I Il rappresentante di #Depay è in Italia: pronta la risoluzione col @FCBarcelona, si attende l'ok d… - DiMarzio : #Calciomercato I @juventusfc, valutazioni in corso per l'attacco: dalle richieste di #Depay all'opzione #Milik, le… - allgoalsnapoli : Rai - Navas, il Napoli offre 3mln d'ingaggio e attende il PSG: c'è la carta Fabian #forzanapolisempre… - Cucciolina96251 : RT @lucacimini82: Vi invito a seguire la live degli amici di @juvandme @CorvoRaffaello #calciomercato #Juventus #Juve #forzajuventus #For… -