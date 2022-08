Calcio: Roma corre ai ripari dopo ko Wijnaldum, Lukic e Paredes in pole (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - L'infortunio di Georginio Wijnaldum, che si è fratturato la tibia in un allenamento, costringe la Roma a valutare la possibilità di tornare sul mercato per rinforzare un centrocampo rimasto orfano del suo grande acquisto estivo. Per i betting analyst, riporta Agipronews, il nome in pole position è quello di Sasa Lukic, centrocampista del Torino, in quota a 2,50 su Snai, mentre il ritorno dell'ex Leandro Paredes vale 3,50. Tra le opzioni per la mediana giallorossa ci sono anche Davide Frattesi, cresciuto nel settore giovanile e ora in forza al Sassuolo, e Denis Zakaria, che la Juventus potrebbe lasciar andare, entrambi a 4. Sempre dalla squadra bianconera potrebbe arrivare Arthur, con lo sbarco a Roma del brasiliano a quota 5, mentre il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022), 22 ago. - (Adnkronos) - L'infortunio di Georginio, che si è fratturato la tibia in un allenamento, costringe laa valutare la possibilità di tornare sul mercato per rinforzare un centrocampo rimasto orfano del suo grande acquisto estivo. Per i betting analyst, riporta Agipronews, il nome inposition è quello di Sasa, centrocampista del Torino, in quota a 2,50 su Snai, mentre il ritorno dell'ex Leandrovale 3,50. Tra le opzioni per la mediana giallorossa ci sono anche Davide Frattesi, cresciuto nel settore giovanile e ora in forza al Sassuolo, e Denis Zakaria, che la Juventus potrebbe lasciar andare, entrambi a 4. Sempre dalla squadra bianconera potrebbe arrivare Arthur, con lo sbarco adel brasiliano a quota 5, mentre il ...

