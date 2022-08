Barcellona | l’arbitro scherza con Lewandowski a fine partita | “Attento all’orologio” VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 agosto 2022) Soltanto pochi giorni fa, Robertè stato protagonista del furto del proprio orologio da 75.000 euro mentre firmava degli autografi, con tanto di inseguimento al ladro e piccolo incidente in auto per il polacco. Alladelladelcontro la Real Sociedad,Munuera ha volutore, al limite della presa in giro visto il poco tempo trascorso, con l’attaccante, dicendogli nel terzo tempo “Stai”. Divertito l’ex Bayern Monaco, che però deve non aver ancora del tutto smaltito la rabbia per l’episodio. In alto ecco il. SportFace.