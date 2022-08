Atalanta-Milan 1-1, Sacchi: “Un pareggio non è mica da buttare via” (Di lunedì 22 agosto 2022) Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha parlato di Atalanta-Milan 1-1 in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 agosto 2022) Arrigo, ex allenatore rossonero, ha parlato di1-1 in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'

acmilan : ?? Check out the stats post-Atalanta ?? - gippu1 : Come ha notato anche Tonali, il #Milan ha bisogno ancora di qualche giorno per uscire dalla sindrome un po' jovanot… - AntoVitiello : L'unico non disponibile per l'Atalanta è #Krunic che ha avuto un problema muscolare #Milan - sarettaaacm : RT @cmdotcom: Il #Milan sbanda alla prima curva: due punti persi con l'#Atalanta e un gioco che sembra smarrito - milansette : VIDEO - Rivivi i migliori momenti di Atalanta-Milan con gli highlights #acmilan #rossoneri -