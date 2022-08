Aperitivo in spiaggia? "700 euro". Occhio alle voci di questo scontrino: Fregene choc (Di lunedì 22 agosto 2022) Uno scontrino choc quello che una comitiva di 21 persone si è vista portare al tavolo a Fregene. Il conto per un Aperitivo all'ora del tramonto ammonta, infatti, a ben 753 euro. Il gruppo, che poi ha denunciato l'accaduto, avrebbe ordinato patatine fritte, pizzette, due bottiglie di vino e qualche bevanda analcolica, stando a quanto racconta il Messaggero. La comitiva, composta da ragazzi di età compresa tra i 30 e i 50 anni, ha preso posto all'interno del Singita, un noto stabilimento della zona, intorno alle 20 e ha ordinato vino, pinsa, alcuni spritz, delle pepsi, alcuni cocktail e delle lattine di birra. A sconvolgere tutti, però, è stato soprattutto il prezzo del coperto, cioè del posto a sedere, che è costato 25 euro a testa. Solo il coperto, quindi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Unoquello che una comitiva di 21 persone si è vista portare al tavolo a. Il conto per unall'ora del tramonto ammonta, infatti, a ben 753. Il gruppo, che poi ha denunciato l'accaduto, avrebbe ordinato patatine fritte, pizzette, due bottiglie di vino e qualche bevanda analcolica, stando a quanto racconta il Messaggero. La comitiva, composta da ragazzi di età compresa tra i 30 e i 50 anni, ha preso posto all'interno del Singita, un noto stabilimento della zona, intorno20 e ha ordinato vino, pinsa, alcuni spritz, delle pepsi, alcuni cocktail e delle lattine di birra. A sconvolgere tutti, però, è stato soprattutto il prezzo del coperto, cioè del posto a sedere, che è costato 25a testa. Solo il coperto, quindi, ...

