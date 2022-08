Anche la Gazzetta si arrende a Kvara e lo incorona affare dell’anno (Di lunedì 22 agosto 2022) Potenza della lirica dove ogni dramma è un falso Kvara affare dell’anno. La Gazzetta ha già assegnato l’oscar del calciomercato e lo ha vinto il Napoli con Cristiano Giuntoli. Sembra incredibile, dopo aver letto per buona parte dell’estate articoli sulle partenze di Insigne e Mertens, sulla grave perdita soprattutto del belga (che oggi gioca in Turchia col Galatasaray e ancora non si segnalano eventi calcistici significativi), la Gazzetta è costretta a prendere atto della realtà. Leggete qui: Averlo preso a dieci milioni rappresenta probabilmente il vero affare di tutto questo calciomercato, perché nel rapporto qualità prezzo si è già capito che il Napoli ha compiuto un piccolo capolavoro. Merito dello scouting azzurro e di CristianoGiuntoli, che non ha propriamente anticipato la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Potenza della lirica dove ogni dramma è un falso. Laha già assegnato l’oscar del calciomercato e lo ha vinto il Napoli con Cristiano Giuntoli. Sembra incredibile, dopo aver letto per buona parte dell’estate articoli sulle partenze di Insigne e Mertens, sulla grave perdita soprattutto del belga (che oggi gioca in Turchia col Galatasaray e ancora non si segnalano eventi calcistici significativi), laè costretta a prendere atto della realtà. Leggete qui: Averlo preso a dieci milioni rappresenta probabilmente il verodi tutto questo calciomercato, perché nel rapporto qualità prezzo si è già capito che il Napoli ha compiuto un piccolo capolavoro. Merito dello scouting azzurro e di CristianoGiuntoli, che non ha propriamente anticipato la ...

