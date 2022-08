Vito Coppola sorprende Arisa con la dedica più bella | “Sei il pane | un dono della natura”

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 21 agosto 2022) L’amore non va mai spiegato. Lo sanno beneed, che dei loro sentimenti sono stati custodi fino alla fine, senza la necessità di dover dare mai troppe spiegazioni pubbliche. L’affetto tra i due è sempre stato fortissimo e lo dimostrano anche le nuove parole che il ballerino hato alla cantante in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.