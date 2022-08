Udine, bimbo di due anni investito da un'auto: ricoverato in codice rosso (Di domenica 21 agosto 2022) Un bambino di poco più di 2 anni, straniero, è stato investito da un’auto questa mattina, in via dei Platani, a Lignano Sabbiadoro (Udine). Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato... Leggi su feedpress.me (Di domenica 21 agosto 2022) Un bambino di poco più di 2, straniero, è statoda un’questa mattina, in via dei Platani, a Lignano Sabbiadoro (). Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato...

