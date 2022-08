Spezia | Dragowski | ‘L’Inter può giocare anche sulla luna…Obiettivo la salvezza il prima possibile’ | Serie A

Inter : Il torooo, risponde Dragowski ?? Poi Dima al volo ma ribatte lo Spezia, dai ragazzi! ?? #InterSpezia 0?? - 0??… - spezianews : TOP & FLOP di Inter-Spezia - Dragowski si conferma, Sala sbaglia troppo - enricolazzeri : TOP & FLOP di Inter-Spezia - Dragowski si conferma, Sala sbaglia troppo - Spezia_1906 : ??'Difficile giocare contro l'#Inter, ha gli attaccanti migliori della Serie A' ???? Bartlomiej #Dragowski commenta… - BBilanShit : RT @AnalyticsSerie: Queste le valutazioni di @SofaScoreINT. Il migliore in campo per l’#Inter è #Bastoni,autore di 1 passaggio chiave,77/84… -

Il 2 - 0 interista arriva comunque ad inizio ripresa, grazie al destro piazzato di Calhanoglu che beffadopo una respinta corta della difesa. Al 71' loavrebbe una buona opportunità, ...Inzaghi(3 - 5 - 1 - 1):; Caldara (22' st Hristov), Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala (22' st Strelec), Bastoni (34' st Kovalenko), Reca; Agudelo; Nzola.. All.: Gotti ...Bartlomiej Dragowski also spoke to press ... I think the Inter squad is the most complete of the championship. I'm feeling good at Spezia, I'm happy to be here and I do my best for the team. Our goal ...Ha parlato ai microfoni della stampa anche Bartlomiej Dragowski, dopo la partita contro l’Inter terminata 3-0 a San Siro: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una grande squadra c ...