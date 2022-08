Speranza: “Ritorno di Draghi? Non sarà semplice, si vedrà…” (Di domenica 21 agosto 2022) Speranza è intervenuto a Mezz’ora in Più. Il segretario di Articolo 2 Mdp ha toccato vari temi al centro dell’agenda politica, dalla legge elettorale ai temi sociali, passando anche per il nodo alleanze. Ed ha risposto anche alla domanda delle conduttrice Lucia Annunziata sulla possibilità di un possibile Ritorno di Mario Draghi al vertice di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Casaleggio sulla politica, in ricordo del padre Renzi commenta il voto in Toscana Giorgia Meloni chiede le elezioni Ripartenza dal 26 aprile: ecco cosa si potrà fare Boschi: “Siamo per l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione” Conte attacca Letta: “Esci dalla nostalgia di Draghi” Leggi su webmagazine24 (Di domenica 21 agosto 2022) Speranza è intervenuto a Mezz’ora in Più. Il segretario di Articolo 2 Mdp ha toccato vari temi al centro dell’agenda politica, dalla legge elettorale ai temi sociali, passando anche per il nodo alleanze. Ed ha risposto anche alla domanda delle conduttrice Lucia Annunziata sulla possibilità di un possibiledi Marioal vertice di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Casaleggio sulla politica, in ricordo del padre Renzi commenta il voto in Toscana Giorgia Meloni chiede le elezioni Ripartenza dal 26 aprile: ecco cosa si potrà fare Boschi: “Siamo per l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione” Conte attacca Letta: “Esci dalla nostalgia di

