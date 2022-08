NapoliOpera in concerto, la Canzone Classica Napoletana protagonista ad Amalfi (Di domenica 21 agosto 2022) NapoliOpera in concerto. Dall’Orchestra di Renzo Arbore. Il grande patrimonio della Canzone Classica Napoletana è protagonista ad Amalfi martedì 23 Agosto alle ore 21.15. I ritmi incalzanti della sezione percussiva, le chitarre e i mandolini, le liriche emozionali o struggenti, in un incrocio di suoni del Mediterraneo. Ad Amalfi due ore di straordinaria musica dal Leggi su 2anews (Di domenica 21 agosto 2022)in. Dall’Orchestra di Renzo Arbore. Il grande patrimonio dellaadmartedì 23 Agosto alle ore 21.15. I ritmi incalzanti della sezione percussiva, le chitarre e i mandolini, le liriche emozionali o struggenti, in un incrocio di suoni del Mediterraneo. Addue ore di straordinaria musica dal

inforcampania : AMALFI - MARTEDì PROSSIMO IL CONCERTO DELL'ORCHESTRA 'NAPOLIOPERA' - positanonews : NapoliOpera in concerto ad Amalfi: martedì protagonista il grande patrimonio della Canzone Classica Napoletana tra… - positanonews : #AltreNews #Copertina #canzoneclassicanapoletana #concerto NapoliOpera in concerto ad Amalfi: martedì protagonista… - newsdinapoli : NapoliOpera in concerto ad Amalfi con il grande patrimonio della canzone classica napoletana #Appuntamenti #amalfi… - newsdinapoli : NapoliOpera in concerto ad Amalfi #Appuntamenti #amalfi #concerto #napoliopera -