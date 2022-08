Napoli, il gesto di De Laurentiis per essere più vicino alla squadra (Di domenica 21 agosto 2022) A partire da questa stagione Aurelio De Laurentiis vuole essere ancora più vicino al suo Napoli e dimostrare il suo appoggio. Aurelio De Laurentiis ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 21 agosto 2022) A partire da questa stagione Aurelio Devuoleancora piùal suoe dimostrare il suo appoggio. Aurelio Deha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

LuigiGravagnone : RT @grazia_noviello: Tutti quelli che non hanno sfogato odio e violenza sotto i tweet del Napoli e del Presidente, li ho trovati sotto il… - grazia_noviello : Tutti quelli che non hanno sfogato odio e violenza sotto i tweet del Napoli e del Presidente, li ho trovati sotto… - alfuso_ciro : @ADeLaurentiis grazie per quello che stai facendo per napoli e grazie dell impegno che ci stai mettendo per riport… - nili987 : @Mattia_Roller @ValeGianni03 @marcolombardi24 @CalcioNapoli24 Ah ok, ha fatto un gesto maleducato con educazione, p… - infoitsport : Napoli, cambia tutto in sette giorni: il gesto eloquente dei tifosi -