Monte Paschi: elezioni non bloccano aumento capitale, decisione a novembre (Di domenica 21 agosto 2022) Mps punta a chiudere l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro entro la metà di novembre nonostante le incertezze sul governo italiano legate al voto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 agosto 2022) Mps punta a chiudere l'dida 2,5 miliardi di euro entro la metà dinonostante le incertezze sul governo italiano legate al voto L'articolo proviene da Firenze Post.

ClaudioBollenti : Come mai i due deputati che più si sono spesi per cercare la verità sulla morte di David Rossi sono stati tagliati… - FirenzePost : Monte Paschi: elezioni non bloccano aumento capitale, decisione a novembre - franco_guerci : RT @SalvaThor59: @repubblica Poteva dire che è iscritto al PD e lo avrebbero rilasciato subito. (Vedi Monte Paschi Siena) - Rodica17957578 : RT @m_spagna: 12) Tutti abbiamo letto o siamo stati anche indirettamente informati dei miliardi spesi per monte dei paschi, di quanti milia… - obeba : @MT_Meli_ e il monte dei paschi e gli impicci di zinga e d'alema che vende carri armati alla colombia...sai quante ce ne sarebbero... -