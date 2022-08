Ilary Blasi torna in vacanza: con lei una presenza importante (Di domenica 21 agosto 2022) La conduttrice romana torna in ferie e con lei anche la piccola figlia Isabel: prosegue la separazione con Totti Le vacanze di Ilary Blasi non sono ancora terminate del tutto. La conduttrice romana, come mostrato nelle proprie stories Instagram, ha preso un volo insieme alla figlia piccola, la meravigliosa Isabel, per una destinazione ancora avvolta nel mistero. Difficile anche comprendere se insieme a Ilary siano partiti anche gli altri figli, oppure siano rimasti nel Lazio con papà Totti. Nei giorni scorsi infatti Chanel si trovava in quel di Sabaudia con il Capitano, nel suo periodo nella ex villa di famiglia dopo che la Blasi ha già trascorso nella dimora una parte di luglio. LEGGI ANCHE: GIULIO PRETELLI E ALESSIA, MADRE DI SUA FIGLIA SOPHIE, SI SONO LASCIATI E così Ilary ha deciso ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 agosto 2022) La conduttrice romanain ferie e con lei anche la piccola figlia Isabel: prosegue la separazione con Totti Le vacanze dinon sono ancora terminate del tutto. La conduttrice romana, come mostrato nelle proprie stories Instagram, ha preso un volo insieme alla figlia piccola, la meravigliosa Isabel, per una destinazione ancora avvolta nel mistero. Difficile anche comprendere se insieme asiano partiti anche gli altri figli, oppure siano rimasti nel Lazio con papà Totti. Nei giorni scorsi infatti Chanel si trovava in quel di Sabaudia con il Capitano, nel suo periodo nella ex villa di famiglia dopo che laha già trascorso nella dimora una parte di luglio. LEGGI ANCHE: GIULIO PRETELLI E ALESSIA, MADRE DI SUA FIGLIA SOPHIE, SI SONO LASCIATI E cosìha deciso ...

Corriere : «Dopo la rottura con Totti, Ilary torna all’università che aveva lasciato per la famiglia» - trending_notice : Ilary Blasi torna a sorridere su Instagram col nuovo look da viaggio - ParliamoDiNews : Ilary Blasi, la notizia è delle più pesanti: per i fan è un colpo al cuore - Kronic #ilary #blasi #notizia #pesanti… - VonInWonderland : Oggi avevo a bordo Ilary Blasi e Virginia Raggi ?? - infoitcultura : Il patto segreto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi che allarma Ilary Blasi -