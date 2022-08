Il piano di Samsung per avere il dominio sui microchip (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Samsung ha inaugurato un nuovo spazio dedicato a ricerca e sviluppo di semiconduttori in Corea del Sud, in cui prevede di investire circa 15 miliardi di dollari a partire dal 2028, con l'obiettivo di guadagnare il primo posto nell'implementazione della tecnologia dei chip. La nuova struttura (109 mila metri quadrati all'interno del suo campus a Giheung, ad un'ora dalla capitale Seul), vuole guidare la ricerca su dispositivi e processi di ultima generazione per processori di memoria e di sistema e lo sviluppo di nuove tecnologie innovative. "Samsung - fa sapere la compagnia - sta cercando di superare i limiti dello scaling dei semiconduttori”, ovvero il problema delle loro dimensioni: l'obiettivo è creare chip sempre più piccoli e potenti e meno affamati di energia. Alla cerimonia di inaugurazione del nuovo centro in Corea hanno partecipato il ... Leggi su agi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI -ha inaugurato un nuovo spazio dedicato a ricerca e sviluppo di semiconduttori in Corea del Sud, in cui prevede di investire circa 15 miliardi di dollari a partire dal 2028, con l'obiettivo di guadagnare il primo posto nell'implementazione della tecnologia dei chip. La nuova struttura (109 mila metri quadrati all'interno del suo campus a Giheung, ad un'ora dalla capitale Seul), vuole guidare la ricerca su dispositivi e processi di ultima generazione per processori di memoria e di sistema e lo sviluppo di nuove tecnologie innovative. "- fa sapere la compagnia - sta cercando di superare i limiti dello scaling dei semiconduttori”, ovvero il problema delle loro dimensioni: l'obiettivo è creare chip sempre più piccoli e potenti e meno affamati di energia. Alla cerimonia di inaugurazione del nuovo centro in Corea hanno partecipato il ...

