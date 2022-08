Ginnastica, Nicola Bartolini: “Ho fatto meglio di altri, fatto fuori spudoratamente: il sistema è sbagliato” (Di domenica 21 agosto 2022) Nicola Bartolini ha concluso al quarto posto la Finale di Specialità al corpo libero. Il Campione del Mondo non è riuscito a conquistare la medaglia sul suo attrezzo prediletto agli Europei 2022 di Ginnastica artistica. Il bronzo è sfumato per appena 33 millesimi dal podio. Il sardo ha ottenuto un punteggio complessivo di 14.300 (5.9 il D Score): la nota di partenza era inferiore rispetto a quella degli uomini saliti sul podio e la sua esecuzione, solitamente impeccabile, è risultata un po’ sporcata in occasione della prima parte dell’esercizio. A trionfare è stato l’israeliano Artem Dolgopyat (14.966 per il Campione Olimpico di Tokyo 2020) davanti al precisissimo ungherese Krisztofer Meszaros (14.600, 6.0) e al britannico Jake Jarman (14.433, ha commesso delle imprecisioni ma vanta un D Score straripante di ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)ha concluso al quarto posto la Finale di Specialità al corpo libero. Il Campione del Mondo non è riuscito a conquistare la medaglia sul suo attrezzo prediletto agli Europei 2022 diartistica. Il bronzo è sfumato per appena 33 millesimi dal podio. Il sardo ha ottenuto un punteggio complessivo di 14.300 (5.9 il D Score): la nota di partenza era inferiore rispetto a quella degli uomini saliti sul podio e la sua esecuzione, solitamente impeccabile, è risultata un po’ sporcata in occasione della prima parte dell’esercizio. A trionfare è stato l’israeliano Artem Dolgopyat (14.966 per il Campione Olimpico di Tokyo 2020) davanti al precisissimo ungherese Krisztofer Meszaros (14.600, 6.0) e al britannico Jake Jarman (14.433, ha commesso delle imprecisioni ma vanta un D Score straripante di ...

