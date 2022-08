Europei di Canoa Velocità | l’Italia conquista un oro e un bronzo a Monaco

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 21 agosto 2022)– Nella terza giornata di gare ai Campionatimulti-sport in corso adi Baviera,dellaarricchisce il medagliere con altri tre metalli: un oro e due bronzi. Sulle acque dell’Olympic Regatta Centre Manfredi Rizza (Aeronautica Militare) e Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre) si confermano per la seconda volta consecutiva campioni d’Europa nel K2 200m. Uscita dai blocchi perfetta, buona tenuta di gara e un colpo di reni da manuale sul traguardo, con gli azzurri che vincono la medaglia d’oro in 31.662. Un serratissimo arrivo risolto al fotofinish con tre equipaggi in sedici millesimi ed un vantaggio di soli undici millesimi che permette ai due fuoriclasse azzurri di tagliare il traguardo in prima posizione ed indossare la medaglia. ...