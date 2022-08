Elezioni, Conte: "Governare un domani con il Pd? Ci può stare" (Di domenica 21 agosto 2022) "Il programma di Meloni è inadeguato" leggi anche Meloni: orgogliosi della fiamma di FdI, ma non sono fascista Conte poi, sulla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, dice: "Quando leggo il ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 21 agosto 2022) "Il programma di Meloni è inadeguato" leggi anche Meloni: orgogliosi della fiamma di FdI, ma non sono fascistapoi, sulla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, dice: "Quando leggo il ...

CarloCalenda : Vorrei solo che gli elettori del ?@pdnetwork? fossero consapevoli di cosa accadrà dopo le elezioni. Dopo Boccia, Pr… - vitopetrocelli : Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi… - DantiNicola : L'orizzonte tracciato anche oggi dalle dichiarazioni di #Conte è chiaro: un minuto dopo le elezioni #PD e #M5S torn… - PetrazzuoloF : @Teo_Cap_95 @ultimora_pol Il Pd è stato chiaro, non ci sarebbe stato alcun governo solo Pd e destra. O con il M5s o… - maximone816 : RT @TgLa7: #Elezioni: #Conte, accordo Letta-Meloni in tv ci esclude 'Accetto invito di #Mentana per un confronto con tutti i leader' -