NicolaPorro : ?? 'Tutti nudi?'. Il sindaco di #Madrid cade nella trappola di due comici #russi. Il risultato è clamoroso (VIDEO) ??… - StefanoAndriano : RT @Majakovsk73: #ucraina fronte di bakhmut: su zaitseve e dacha, versioni contrastati tra russi ed ucraini. A livello tattico cambia poco,… - ilpost : Due russi e un ucraino sono stati arrestati in Albania con per sospetto spionaggio in una fabbrica di armi - MrsIngr : Un dispositivo spia con foto del sito militare albanese sarebbe stato trovato nella borsa del 24enne Mikhail Zorin… - DMALAGIGI2 : RT @Majakovsk73: #ucraina fronte di bakhmut: su zaitseve e dacha, versioni contrastati tra russi ed ucraini. A livello tattico cambia poco,… -

RaiNews

... provando invece a bilanciare leparti in guerra: da un lato fornisce all'Ucraina droni e dall'altro spinge per aumentare gli investimenti. L'aiuto russo ai conti turchi segue quello ...Tre persone con passaportie ucraini hanno tentato di entrare in Albania in una fabbrica che lavora per l'industria della ... precisando che durante il loro arrestosoldati sono rimasti feriti. Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 179 - Morte figlia Dugin, capo filorusso Donetsk accusa Kiev - Morte figlia Dugin, capo filorusso Donetsk accusa Kiev Il Ministero della Difesa albanese ha riferito che due militari sono rimasti feriti quando due cittadini russi e uno ucraino, sospettati di spionaggio, sono stati arrestati mentre cercavano di entrare ...La Ucraina ha il supporto dei suoi alleati internazionali per mantenere Putin al suo posto fino a quando non lascerà tutti i territori ...