Arrestati due pusher nel napoletano: sequestrati hashish e cocaina (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due pusher sono stati Arrestati dai carabinieri, in due distinte operazioni, all’Arenella e a Pozzuoli. Nel primo caso, a finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio è stato un 53enne dei Quartieri spagnoli, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri del Nucleo operativo del Vomero lo hanno bloccato la scorsa notte in Via Cavallino: si tratta del terzo pusher arrestato in zona in meno di 24 ore. Addosso aveva tre involucri di cocaina, 120 euro in contanti e un cellulare utilizzato verosimilmente per pianificare gli scambi. L’uomo è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno invece arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio di un 52enne incensurato del posto. Durante una perquisizione domiciliare è ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Duesono statidai carabinieri, in due distinte operazioni, all’Arenella e a Pozzuoli. Nel primo caso, a finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio è stato un 53enne dei Quartieri spagnoli, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri del Nucleo operativo del Vomero lo hanno bloccato la scorsa notte in Via Cavallino: si tratta del terzoarrestato in zona in meno di 24 ore. Addosso aveva tre involucri di, 120 euro in contanti e un cellulare utilizzato verosimilmente per pianificare gli scambi. L’uomo è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno invece arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio di un 52enne incensurato del posto. Durante una perquisizione domiciliare è ...

