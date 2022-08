Ultime Notizie – Meeting Rimini 2022 | Mattarella | “Preziosa occasione di incontro e dialogo”

(Di sabato 20 agosto 2022) “Ildisi propone anche quest’anno comedi, luogo di, spazio aperto di conoscenza e cultura. Un evento che si rinnova da 43 anni, a riprova delle sue radici profonde, e che continua così a recare il proprio contributo alla crescita della nostra società attraverso la sollecitazione della coscienza di tanti giovani”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente della fondazioneper l’amicizia fra i popoli, Bernhard Josef Heinrich Scholz. “Il titolo scelto per l’edizione– ‘Una passione per l’uomo’ – è dotato di grande forza, accresciuta, se possibile, dal contesto nel quale viviamo. Più che mai il tema della dignità ...

sole24ore : ?? Il presidente russo ha avvertito che i bombardamenti sulla centrale nucleare di #Zaporizhzhia pongono il rischio… - infoitinterno : Elezioni politiche 2022, ultime notizie - infoitinterno : Elezioni politiche 2022, ultime notizie: scontro tra Letta e Meloni, verso la consegna delle liste con i candidati - bizcommunityit : Ucraina ultime notizie. A Kharkiv recuperati 15 cadaveri sotto le macerie di un edificio - junews24com : McKennie Juve, quale futuro per il texano? Il mercato lo tenta, il club ha altre idee - -

Sky Tg24

Terremoto oggi Amatrice M 2.3/ Ingv: scossa anche nel mar Adriatico Andrea Cannavale ha sostenuto di non avere rimpianti, 'se non quello che avrei voluto passare la vita con lei. ...Celta Vigo - Real Madrid, lewindow.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag. tutte ledi real - madrid celta - vigo dove - vederla Leggi i commenti Calcio estero: tutte ... Guerra Ucraina Russia, sì di Putin alla missione Aiea a Zaporizhzhia. DIRETTA Il club ha rassicurato il Gallo, che ha ridotto le richieste pur di agevolare il suo trasferimento in giallorosso ...Come raccolto dalla redazione di Tuttoc.com, l'attaccante arriverà dal Napoli in prestito con diritto di riscatto.