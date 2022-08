Tromba d’aria in spiaggia, stabilimento distrutto: ombrelloni e lettini in aria, bagnanti terrorizzati (Di sabato 20 agosto 2022) Tromba marina si scatena all’improvviso sulla spiaggia. Panico tra i bagnanti intenti a troscorrere una giornata di relax lungo la costa di Guardia Piemontese. Feriti in seguito al vortice scatenatosi all’improvviso sullo stabilimento balneare in provincia di Cosenza. Tromba marina a Cosenza, panico tra bagnanti. Ennesimo fenomeno che porta caos nelle città italiane. Dopo l’allerta meteo in Toscana, continua il maltempo e colpisce anche altre regioni italiane da Nord a Sud della penisola. Tromba marina a Cosenza, panico tra bagnanti Panico tra i bagnanti in provincia di Cosenza, a riprendere l’ episodio avvenuto sulla costa di Guardia Piemontese, uno dei presenti che hanno assistito al fenomeno imprevisto. Le immagini ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 agosto 2022)marina si scatena all’improvviso sulla. Panico tra iintenti a troscorrere una giornata di relax lungo la costa di Guardia Piemontese. Feriti in seguito al vortice scatenatosi all’improvviso sullobalneare in provincia di Cosenza.marina a Cosenza, panico tra. Ennesimo fenomeno che porta caos nelle città italiane. Dopo l’allerta meteo in Toscana, continua il maltempo e colpisce anche altre regioni italiane da Nord a Sud della penisola.marina a Cosenza, panico traPanico tra iin provincia di Cosenza, a riprendere l’ episodio avvenuto sulla costa di Guardia Piemontese, uno dei presenti che hanno assistito al fenomeno imprevisto. Le immagini ...

DSantanche : La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga. Mesi di lavoro distrutti in pochissimo… - Agenzia_Ansa : Parchi chiusi a Milano. Danni nel Ferrarese dove una gru è caduta su delle villette a schiera. Tromba d'aria su Bon… - MaurizioMusso : RT @confundustria: Definizione di Carma : Una tizia che prende per il culo quelli che manifestano per i cambiamenti climatici e una tromba… - carlogubi : RT @confundustria: Definizione di Carma : Una tizia che prende per il culo quelli che manifestano per i cambiamenti climatici e una tromba… - Andrea77313480 : RT @confundustria: Definizione di Carma : Una tizia che prende per il culo quelli che manifestano per i cambiamenti climatici e una tromba… -