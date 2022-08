Traffico Roma del 20-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo in queste ore Sui raccordi autostradali della capitale anche se la circolazione viene intensificazione è in questo terzo weekend di agosto Per gli spostamenti ricordiamo il divieto di transito dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate al di fuori dei centri abitati dalle 8 alle 16 aricordiamo da ieri chiusa via della Lungara tra salita del pastore Lungotevere Gianicolense per un muro pericolante al via da lunedì i lavori del spartiin via Salaria all’altezza di via Ponte Salario gli interventi in programma fino alla fine del mese porteranno la chiusura del tratto tra piazza di Priscilla e viale Somalia per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria Barbera Taormina è un ...