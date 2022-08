Torino-Lazio, Sarri: “Partita difficile. Vecino titolare per dare fisicità al centrocampo” (Di sabato 20 agosto 2022) “Giocare contro il Torino è complicato per tutti, ci aspetta una Partita difficile e loro per caratteristiche ci mettono in difficoltà. Marcos Antonio? Siamo di fronte a un ragazzo che viene dal campionato ucraino, durante la prima Partita non è entrato soltanto perché eravamo in inferiorità numerica; la scelta di Vecino è per dare fisicità al centrocampo, penso che all’inizio della Partita ce ne sia bisogno. Zaccagni è in crescita, Felipe Anderson ha fatto una Partita di grande sostanza contro il Bologna; stiamo recuperando inoltre Pedro e speriamo velocemente”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Maurizio Sarri, intervistato da Sky Sport nel pre-Partita di ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) “Giocare contro ilè complicato per tutti, ci aspetta unae loro per caratteristiche ci mettono in difficoltà. Marcos Antonio? Siamo di fronte a un ragazzo che viene dal campionato ucraino, durante la primanon è entrato soltanto perché eravamo in inferiorità numerica; la scelta diè peral, penso che all’inizio dellace ne sia bisogno. Zaccagni è in crescita, Felipe Anderson ha fatto unadi grande sostanza contro il Bologna; stiamo recuperando inoltre Pedro e speriamo velocemente”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Maurizio, intervistato da Sky Sport nel pre-di ...

