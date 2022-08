Smackdown 19 08 2022 Campioni alle strette

(Di sabato 20 agosto 2022) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo un fatal 5-way nel quale verrà decretato il prossimo primo sfidante per il titolo Intercontinentale attualmente detenuto dal Ring General Gunther. Continua inoltre il torneo che decreterà le prossime campionesse di coppia femminili, questa sera si affronteranno il team composto da Natalya e Sonya Deville contro quello delle Toxic Attraction (che sostituiranno Nikkita Lyons e Zoey Stark). Non è finita qui perché nel main event Drew McIntyre e Roman Reigns saranno faccia a faccia per la prima volta in vista del loro match a Clash at the Castle. Tutto questo e molto altro ancora in questa nuova edizione dello show blu! PROMO: Nemmeno il tempo di cominciare la puntata che Ronda Rousey si palesa nel ring chiedendo a gran voce che la sua ...

TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #SmackDown #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Due debutti da #WWENXT, un faccia a faccia in vista di #WWECastle e molto altro a #SmackDown #TSOW // #TSOS - LilyJean99 : RT @WWEItalia: Chi si è aggiudicato il titolo di star del ring nell'ultimo episodio di #Smackdown ? Rivivi i momenti migliori con la nostra… - WWEACG : RT @WWEItalia: Chi si è aggiudicato il titolo di star del ring nell'ultimo episodio di #Smackdown ? Rivivi i momenti migliori con la nostra… - WWEItalia : Chi si è aggiudicato il titolo di star del ring nell'ultimo episodio di #Smackdown ? Rivivi i momenti migliori con… -

Sembra un mix tra la classica serie dicon qualche ispirazione da WWE 2K Battlegrounds, ... Scritto da Jonas Mäki 15 Agostoalle 01:46 E sarà giocabile sulla GamesCom la prossima ......nel corso di Summerslamcon entrambe le campionesse impegnate nella difesa delle loro cinture. Nell'ultimo pay - per - view, ovvero Money In The Bank, Liv Morgan ha vinto il WWEWomen'...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ronda Rousey was arrested as a result of her actions during last night’s episode of WWE Friday Night SmackDown ...