Oggi piove | scegli cosa fare in casa e ti diremo chi sei

Leggi su chedonna

(Di sabato 20 agosto 2022) Il test della pia non ti chiede diuna danza sacra perché l’acqua torni a bagnare i raccolti: vuole solo sapere chi sei veramente! Come direbbe Il Corvo se avesse sperimentato l’estate 2022: “Non può esserci il sole per sempre“. Anche se non ci piace pensarlo, l’estate sta finendo e, insieme a lei, stanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it