Moto3, Holgado beffa Sasaki ed è il poleman del GP d'Austria. Quinto Foggia (Di sabato 20 agosto 2022) Solo sul finale delle qualifiche disputate al Red Bull Ring si è saputo il nome di colui che domani partirà dalla pole position e si tratta di Daniel Holgado . Lo spagnolo del team Ajo ha fermato il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 20 agosto 2022) Solo sul finale delle qualifiche disputate al Red Bull Ring si è saputo il nome di colui che domani partirà dalla pole position e si tratta di Daniel. Lo spagnolo del team Ajo ha fermato il ...

LiveGPit : #Moto3 Gp Austria, qualifiche: prima pole in carriera per Holgado ??@fabrizio_livegp - motosprint : #Moto3, Holgado beffa #Sasaki ed è il poleman del GP d’Austria. Quinto #Foggia ?? - masami103vs : RT @thelastcornerit: Moto3 Spielberg: pole di Holgado, beffato Sasaki! - - Motorsport_IT : #Moto3 | Holgado in pole a sorpresa al Red Bull Ring, Rossi 4° - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Austria Moto3, prima pole di Holgado che beffa Sasaki. Rossi 4°, Foggia 5° -